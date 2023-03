Visnadi: «Correa in uscita? Sì, ma chi lo prende! Inter, no incedibili»

In casa Inter, l’attacco è quasi tutti in bilico. Da Correa a Lukaku, entrambi con le valigie in mano. Quanto al Tucu, a bilancio pesa ancora tanto

ATTACCO SUL FILO − In collegamento su Sky Sport 24, Gianni Visnadi ha fatto il punto sull’attacco nerazzurro: «Lukaku quest’anno come abbiamo poi saputo poi non si è tagliato lo stipendio, ma all’Inter costa meno per il decreto crescita. Per la prossima stagione, il club nerazzurro non può permettersi un giocatore così per otto milioni l’anno. Correa è in uscita, ma bisogna che qualcuno lo prenda. È a bilancio per una cifra molto più alta, credo a 16 milioni. Sotto quella cifra, l’Inter fa minusvalenza. Lautaro Martinez è leader e simbolo dell’Inter, ma se dovesse arrivare un’offerta importante sarebbero tutti sul mercato, compreso Lautaro Martinez».