VIDEO – Inter, Barella e Dzeko acciacciati. Skriniar spegne le polemiche | TG Inter-News 24/03/2023

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Quest’oggi il focus è sulla situazioni infortunati in casa Inter per quanto riguarda i giocatori partiti con le rispettive nazionali. Ma anche la risposta di Milan Skriniar ad alcune polemiche e altro ancora.

TG IN NERAZZURRO − Pausa nazionali e primi acciacchi in casa Inter. Dopo i problemi alla schiena di Milan Skriniar (che oggi ha anche spento una polemica), si è aggiunto anche Edin Dzeko. Non è da meno Nicolò Barella, costretto ad abbandonare il ritiro dell’Italia dopo la sconfitta dell’Inghilterra (primo gol per Mateo Retegui). Torna a parlare Alexis Sanchez accompagnato dal solito egocentrismo, ma lo fa sbagliando clamorosamente un dato (vedi QUI). Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra redattrice Romina Sorbelli, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN di venerdì 24 marzo pubblicato sulla nostra Web TV (iscriviti subito!).

