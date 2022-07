Visnadi: «Bremer, l’Inter ci avrebbe guadagnato. Ma ha mandato a vendere»

Bremer ormai non andrà più all’Inter, visto che è in definizione l’accordo con la Juventus (vedi articolo). Il giornalista Visnadi, in collegamento con Microfono Aperto su Radio Sportiva, giudica i risvolti in casa nerazzurra.

VA ALTROVE – Gleison Bremer alla Juventus è un duro colpo per i nerazzurri, secondo Gianni Visnadi: «L’Inter ci avrebbe anche guadagnato, sulla valutazione si può discutere e si può pensare che sia salita un po’ troppo. Però diciamo anche che il Torino, col presidente Urbano Cairo, sia stato bravo: nessuno ha voluto partecipare a un’asta ma l’asta è stata fatta. Quando i due principali club italiani si contendono il miglior difensore dell’ultimo campionato è chiaro che il prezzo è destinato a salire. Non siamo alle cifre dei difensori trasferiti per novanta-cento milioni, ma non ci si può scandalizzare per queste cifre. Io penso che Bremer sia molto forte e non credo che l’Inter tenga Milan Skriniar. Qualcuno deve vendere, altrimenti abbiamo scherzato: c’è un mandato della proprietà a vendere».