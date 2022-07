Bremer-Juventus ancora non fatta, ma agenti a Torino: incontro in corso – Sky

Bremer alla Juventus non è ancora una trattativa chiusa, ma come segnalato nel pomeriggio lo diventerà a breve (vedi articolo). Gianluca Di Marzio, sul suo sito, parla di incontro in corso con gli agenti a Torino.

DAL NERAZZURRO AL BIANCONERO – Gli agenti di Gleison Bremer hanno raggiunto Torino, dove ora si stanno incontrando con la Juventus. Questo il seguito della trattativa, dopo che i granata hanno accettato l’offerta dei “rivali” cittadini (vedi articolo). Lo annuncia Gianluca Di Marzio. Urbano Cairo, come noto, ha dato l’OK per quaranta milioni più sette di bonus. Superata dunque la concorrenza dell’Inter: i nerazzurri avevano offerto trenta milioni più bonus e Cesare Casadei a titolo definitivo. Per Bremer gli ultimi dettagli saranno limati in questo vertice, atteso a breve l’annuncio.

Fonte: gianlucadimarzio.com