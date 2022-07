Inter Primavera da ieri al lavoro, definiti ritiro e prime due amichevoli

L’Inter Primavera ha iniziato ufficialmente ieri la nuova stagione, col primo allenamento a Interello. La squadra di Chivu, dopo aver vinto il campionato un mese e mezzo fa, ha definito le prime due amichevoli.

INTER IN CAMPO – “Inizia il percorso della Primavera di Cristian Chivu di avvicinamento alla prossima stagione. Nella giornata di lunedì 18 i nerazzurri si sono radunati al KONAMI Youth Development Center, dove si alleneranno fino al 22 luglio.

Da sabato 23 luglio il gruppo si trasferirà in Alto Adige, proseguendo il ritiro a Vipiteno fino all’1 agosto. Oltre alle tradizionali sedute di allenamento la squadra scenderà in campo anche per degli incontri amichevoli.

Lunedì 25 luglio i nerazzurri scenderanno in campo a Vipiteno alle 19:00 contro l’ASV Milland. Il 31 luglio, sempre nella località altoatesina, l’incontro contro la Virtus Bolzano (ore 18:00)”.

