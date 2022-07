Romano: «Skriniar più lontano dal PSG soprattutto dopo Bremer»

Fabrizio Romano ha aggiornato riguardo la situazione legata a Milan Skriniar e il PSG, ancora fermo alla prima offerta (che non soddisfa l’Inter). Ora lo slovacco potrebbe restare.

CAMBIA TUTTO – I francesi non hanno fatto una proposta seria all’Inter per il difensore, ecco perché potrebbe restare: «Ancora nessun accordo tra Inter e PSG per Milan Skriniar. Il PSG lo vuole, l’ultima offerta è di 50 milioni e l’Inter non accetterà quella cifra. L’Inter non ha intenzione di vendere Skriniar alle condizioni attuali, specialmente dopo aver perso Bremer».