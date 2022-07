Bremer alla Juventus, questione di ore: Inter ormai fuori – Sky

Nella giornata di oggi la Juventus ha infilato l’accelerata decisiva per definire l’affare Gleison Bremer, sorpassando così l’Inter. Secondo Marco Demicheli di Sky Sport, la trattativa è destinata a chiudersi a ore.

CHIUSURA VICINA – Ormai è fatta per Gleison Bremer dal Torino alla Juventus. Questi gli ultimi aggiornamenti da Sky Sport: «L’Inter si era mossa per prima di tutte le altre nei contatti con il Torino e con l’entourage del giocatore. In lui era stato individuato il sostituto per Skriniar e, senza cedere quest’ultimo, non è arrivata l’accelerata definitiva. Quando i nerazzurri avevano fissato l’appuntamento decisivo per chiudere la Juventus si è inserita e, con le risorse economiche e l’urgenza di prendere un difensore, è avvenuto il sorpasso. L’incontro decisivo tra i club è arrivato oggi a mezzogiorno e in queste ore si sta definendo l’accordo con il giocatore. Potrebbe già lasciare il ritiro questa sera».