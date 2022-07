Skriniar bloccato, Inter cambia piani in difesa: caccia a un profilo – Sky

Dopo la trattativa sfumata per Gleison Bremer, cambiano i piani dell’Inter in difesa. Marco Demicheli di Sky Sport ha fatto il punto sulla permanenza in nerazzurro di Milan Skriniar e sulla ricerca di un altro difensore.

PIANI DIFENSIVI – Cambiano le strategie in difesa per l’Inter, dopo aver perso Gleison Bremer in favore della Juventus. Questo il punto della situazione da parte di Marco Demicheli di Sky Sport: «Al momento Skriniar è bloccato. Il PSG non è mai arrivato alle cifre che volevano i nerazzurri e per questo non è mai arrivata la spinta decisiva per chiudere. Ora che Bremer non arriverà, i piani ora cambiano. Non avendo un sostituto all’altezza lo slovacco viene bloccato e verrebbe ceduto solo di fronte a cifre davvero molto alte. A oggi il mercato dell’Inter in difesa rimane con Skriniar e un difensore in più per completare il reparto e sostituire numericamente Ranocchia».