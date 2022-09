Vieri: «Inter lenta e impacciata, non so il perché! Dzeko sempre titolare»

Vieri analizza il Derby perso dall’Inter 3-2 col Milan. L’ex centravanti nerazzurro ritiene i nerazzurri lenti e impacciati. Poi una considerazione su Dzeko. Le sue parole alla Bobo Tv

IL DERBY − Vieri illustra la sconfitta dei nerazzurri contro il Milan. Bobo spiega le problematiche della squadra di Inzaghi: «Grande partita, divertente. Ho visto un grande Milan per 70′, forte forte, è una grande squadra. Ha tre campionissimi: Maignan, Theo e Leao. Il Milan ha dominato la partita. Andare sotto 1-0 nel Derby non è facile e rimontare con tre gol. L’Inter è lenta, non bene. Non una buona partita, ha fatto il 3-2 con Dzeko che ha cambiato la partita. Poteva pareggiare tranquillamente la gara negli ultimi 20′. L’Inter è forte forte ma non ha iniziato bene, non so come mai. Sono lenti quando hanno la palla, sono impacciati. Anche con la Cremonese non è stata brillante. Dzeko deve giocare dall’inizio queste partite qua quando non c’è Lukaku. Ha una qualità estrema».