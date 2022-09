Serie A, la classifica aggiornata dopo la 5ª giornata: l’Inter scende a -4

La Serie A ha una nuova squadra in vetta alla classifica: è l’Atalanta, che ha vinto 0-2 a Monza in uno dei posticipi di oggi (vedi articolo). In quello serale il Torino batte il Lecce (vedi articolo) e si presenta davanti all’Inter alla sfida di sabato prossimo.

SERIE A 2022-2023 – 5ª GIORNATA

Fiorentina-Juventus 1-1 9′ Milik (J), 29′ Kouamé

Milan-Inter 3-2 21′ Brozovic (I), 28′, 60′ Rafael Leao, 54′ Giroud, 67′ Dzeko

Lazio-Napoli 1-2 4′ Zaccagni (L), 38′ Kim, 61′ Kvaratskhelia

Cremonese-Sassuolo 0-0

Spezia-Bologna 2-2 7′, 64′ Arnautovic (B), 45′ +2 S. Bastoni, 54′ aut. Schouten

Verona-Sampdoria 2-1 40′ Caputo (S), 44′ aut. Audero, 45′ +3 Doig

Udinese-Roma 4-0 5′ Udogie, 56′ Samardzic, 75′ Pereyra, 82′ Lovric

Monza-Atalanta 0-2 57′ Hojlund, 65′ aut. Marlon

Salernitana-Empoli 2-2 31′ Satriano (E), 39′ Mazzocchi, 61′ Dia, 81′ Lammers (E)

Torino-Lecce 1-0 40′ Vlasic

CLASSIFICA SERIE A

Atalanta 13

Napoli 11

Milan 11

Udinese 10

Roma 10

Torino 10

Juventus 9

Inter 9

Lazio 8

Salernitana 6

Fiorentina 6

Sassuolo 6

Verona 5

Spezia 5

Empoli 4

Bologna 3

Lecce 2

Sampdoria 2

Cremonese 1

Monza 0

PROSSIMO TURNO

SESTA GIORNATA SERIE A

Napoli-Spezia sabato 10 settembre ore 15

Inter-Torino sabato 10 settembre ore 18

Sampdoria-Milan sabato 10 settembre ore 20.45

Atalanta-Cremonese domenica 11 settembre ore 12.30

Bologna-Fiorentina domenica 11 settembre ore 15

Lecce-Monza domenica 11 settembre ore 15

Sassuolo-Udinese domenica 11 settembre ore 15

Lazio-Verona domenica 11 settembre ore 18

Juventus-Salernitana domenica 11 settembre ore 20.45

Empoli-Roma lunedì 12 settembre ore 20.45