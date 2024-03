Vieri: «Inter, eliminazione in Champions League non delusione! Occasione»

Vieri si schiera in difesa dell’Inter sulla Champions League, a otto giorni dalla rovinosa eliminazione contro l’Atlético Madrid agli ottavi di finale. L’ex numero 32, in un’intervista rilasciata a Sport Mediaset, spiega perché.

VA BENE LO STESSO – L’uscita dalla Champions League continua a far male in casa Inter, anche perché ha avviato una settimana non certo facile. Per Christian Vieri, doppio ex, aver perso con l’Atlético Madrid non è così negativo: «No, non è una delusione. L’Inter si è giocata la partita alla pari, ha avuto le sue occasioni, ha affrontato una squadra fortissima, quindi non la vedo come una delusione perché per me le sconfitte sono sempre un’occasione di crescita ed esperienza importante».

Fonte: Sport Mediaset