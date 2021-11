Vieri: «Dzeko? Con Conte prendo Lukaku, ma bosniaco più completo»

Dzeko, secondo Vieri, è un attaccante più completo rispetto a Lukaku. L’ex bomber dell’Inter, alla Bobo TV, ha analizzato i due centravanti.

LAVORO – Christian Vieri ha commentato la vittoria dell’Inter in Champions League e ha detto la sua sul confronto tra Romelu Lukaku e Edin Dzeko: «L’Inter gioca bene. Partita dominata, sono fortissimi e giocano da squadra. Poi hanno una panchina incredibile. Lukaku? Nei due anni all’Inter ha fatto la differenza, non possiamo non dirlo, altrimenti siamo bugiardi. In Italia ha fatto la differenza in tutte le partite. Dzeko però è più completo. Lukaku mi piace, però Dzeko è alto, gioca a calcio con destro e sinistro, fa gol, è fortissimo. Se ho Antonio Conte allenatore prendo Lukaku, perché lavora tanto a livello fisico e Lukaku è perfetto per lui. Più lavora, meglio sta. Se non lavora bene fisicamente, la domenica fa fatica, perché è un armadio. Con un allenatore come Conte fa i suoi trenta gol all’anno, perché lo tiene sempre in una forma perfetta. Dzeko non ha bisogno di lavorare come Lukaku, perché tecnicamente è più bravo».