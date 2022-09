Vieri: «Dimarco molto bene, tecnica e personalità. Che piede nei cross!»

Christian Vieri, in collegamento alla Bobo Tv su Twitch, ha parlato delle ultime prestazioni di Dimarco con la maglia dell’Italia. L’ex giocatore non ha dubbi sulle qualità dell’esterno dell’Inter

NOVITÀ − Vieri stravede per Dimarco: «Ero a San Siro per Italia-Inghilterra e oltre a Giacomo Raspadori ho visto molto molto bene Federico Dimarco. Cioè ha tecnica, personalità. Poi dalla trequarti crossa molto bene perché ha un grande piede, è molto forte a crossare. Bravo anche in difesa, veramente bravo. Viste due grosse e belle novità. Alla grande anche il nostro portiere Donnarumma che è tra i migliori al mondo».