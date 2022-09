Inter-Roma apre il secondo tour de force stagionale: 12 gare fondamentali

Dopo la chiusura della prima fase della stagione che ha portato alla prima sosta per le Nazionali, Inter-Roma inaugura il secondo faticoso tour de force stagionale. Dodici partite che portano alla lunga pausa per il Mondiale in Qatar. Che diranno tanto sul prosieguo del cammino in campionato e in Europa.

SECONDA TAPPA – Non si è chiuso nel migliore dei modi il primo step della stagione nerazzurra, con la sconfitta contro l’Udinese. Tanti alti e bassi da agosto alla sosta e una situazione da raddrizzare. A partire da Inter-Roma che aprirà di fatto il secondo fondamentale tour de force della stagione. Una serie di 12 partite prima del Mondiale in Qatar che tanto diranno sul prosieguo del cammino in campionato e in Europa. In questo senso arriva proprio il primo dei due confronti con il Barcellona a San Siro, nella speranza che Simone Inzaghi possa finalmente recuperare quel Romelu Lukaku ancora fuori per infortunio. Ora si gioca ogni tre giorni. Per tirare le somme ci sarà tempo al termine del secondo troncone stagionale. Sperando di arrivarci nel migliore dei modi.