Vieri convinto: «L’Inter è ritornata l’Inter, si ripresenterà per lo Scudetto!»

Vieri parla dell’Inter che è ritornata sia in termini di risultati che di prestazioni. Nonostante qualche instabilità difensiva, Bobo non ha più dubbi. Le sue parole alla Bobo Tv

RITORNATA − Christian Vieri certo sulla squadra di Simone Inzaghi: «L’Inter è ritornata l’Inter, vittoria importantissima e fatta buona partita. Stanno ritornando a lottare per i primi posti. Ha tutte gare da mettere punti, alla lunga si ripresenterà per lottare per lo Scudetto. Stanno già meglio rispetto ad un mese fa, se vincono mercoledì in Champions League vanno agli ottavi di finale».