Pinamonti non si fa rimpiangere per ora: l’ex Inter fatica al Sassuolo

Andrea Pinamonti è stato ceduto quest’estate dall’Inter al Sassuolo. I neroverdi hanno l’obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. Al momento la stagione dell’ex nerazzurro non è tra le migliori.

DUE – Andrea Pinamonti sta faticando finora. Il centravanti classe 1999 è stato ceduto quest’estate dall’Inter al Sassuolo. La formula è quella dell’obbligo di riscatto, fissato a venti milioni di euro. Anche oggi, nella partita contro l’Hellas Verona vinta per 2-1 (vedi report), è mancato il gol. In questa stagione Pinamonti ha giocato undici partite, di cui dieci da titolare. I gol segnati finora però sono solamente due.

NUMERI – I minuti totali di Pinamonti in questa stagione sono 827. Il centravanti ex Inter è un titolarissimo del Sassuolo di Alessio Dionisi. La media gol però è più che negativa. Un gol ogni 414′, con una media di 0,2 gol a partita. Numeri che non fanno rimpiangere al momento il classe 1999 in casa nerazzurra. L’assenza di Domenico Berardi, di nuovo infortunato, sicuramente influisce sul rendimento del club neroverde e quindi anche di Pinamonti. Il ventitreenne ha una media di 2,3 tiri a partita, e di 0,5 tiri in porta. Così segnare non è difficile, di più.

RIMPIANTO – Al momento Pinamonti non può essere considerato un rimpianto. L’attaccante a luglio 2023 porterà 20 milioni nelle casse dell’Inter. Aspettando di sapere come si evolverà la questione societaria, il suo riscatto sarà come ossigeno per la società nerazzurra. È chiaro che alla sue età, in una nuova squadra, avrà bisogno di tempo per ambientarsi e diventare protagonista.