Vidal torna a disposizione e lo fa in silenzio. All’Inter da separato in casa? – CdS

Vidal potrebbe separarsi dall’Inter ma ad oggi è difficile trovare acquirenti. Il cileno, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, non ha dimostrato di voler andare via.

IN SILENZIO – Vidal, un rientro silenzioso il suo, lunedì, probabilmente messo in ombra da quello di Romelu Lukaku, che l’Inter ha celebrato attraverso i social. Il cileno si è messo subito a disposizione in allenamento e la sua situazione ad oggi è sempre più complicata. Il calciatore non rientra nei piani dell’Inter, che preferirebbe cederlo o addirittura svincolarlo. A 34 anni, dopo aver accettato un ingaggio poco più di 4 milioni per la scorsa stagione, dalla prossima ne guadagnerà oltre 7: chi è disposto, quindi, ad accollarsi un contratto del genere? Un sondaggio c’è stato, il primo su tutti quello del Marsiglia del suo ex CT Sampaoli, ma poi non si è concretizzato nulla. Vidal all’Inter rischia di essere un separato in casa, e lui non ha mostrato tanta voglia di andarsene. La speranza è quella che, improvvisamente, dopo un anno complesso, torni ad essere un’arma in più per il centrocampo di Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport

