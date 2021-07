Bellerin e Nandez, giorni decisivi. Entrambi all’Inter è possibile (in prestito) – CdS

Bellerin e Nandez vogliono l’Inter, è possibile vederli entrambi in nerazzurro? Secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola sì, ma ad una condizione.

LA SITUAZIONE – Bellerin non ha dimenticato l’Inter e proprio in questo week-end i suoi rappresentanti incontreranno l’Arsenal per ribadire la volontà del calciatore di cambiare aria. I Gunners dal canto loro hanno accettato la cessione, ma non la formula proposta dall’Inter: vale a dire prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri non possono fare altro che aspettare, e lasciano tutto in mano al calciatore. Intanto si tratta Nandez, ma anche qui manca l’incastro giusto tra domanda e offerta. Gli agenti di Nandez, anche loro, continuano a spingere sperando di ottenere il via libera nelle prossime ore. Secondo il quotidiano romano l’arrivo di Bellerin non esclude quello di Nandez e viceversa, quest’ultimo a quel punto potrebbe spostarsi nel ruolo di mezzala.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua.

