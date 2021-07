Inter-Crotone, occasione per Sensi. Nainggolan e Lukaku giocheranno – CdS

Inter-Crotone, amichevole importante soprattutto per Stefano Sensi. Inzaghi vuole capire il suo ruolo in nerazzurro. Nainggolan recuperato, Lukaku giocherà.

AMICHEVOLE – Inter-Crotone andrà in scena oggi pomeriggio alle 18. Tra i titolari a centrocampo potrebbe giocare Stefano Sensi: Simone Inzaghi vuole capire come può sfruttare al meglio le caratteristiche dell’ex Sassuolo e soprattutto se può contare su di lui, considerando i problemi fisici accusati nell’ultimo anno. Radja Nainggolan ci sarà, che ha recuperato completamente dall’infortunio accusato contro la Pergolettese. Spazio anche per Romelu Lukaku nonostante sia tornato solamente lunedì.

Fonte: Corriere dello Sport

