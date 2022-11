Vidal: «Skriniar fortunato come all’Inter! Soddisfatti del risultato»

Arturo Vidal ha avuto modo di affrontare l’ex compagno nerazzurro Milan Skriniar nell’amichevole tra Slovacchia e Cile. Raggiunto dall’emittente slovacca sport.sk, l’ex centrocampista dell’Inter ha scherzato proprio sul difensore, sottolineando poi la soddisfazione per il risultato di 0-0.

FORTUNA – Arturo Vidal ride e scherza dopo aver giocato contro l’ex compagno Milan Skriniar. Queste le sue parole in seguito al pareggio (0-0) tra Cile e Slovacchia: «È molto fortunato, anche all’Inter ha sempre avuto fortuna. Riusciva a salvare i gol facendo rimbalzare la palla sulla linea di porta senza che questa entrasse in rete. Anche contro di noi ha salvato con grande fortuna due gol. Siamo comunque soddisfatti del risultato. Anche loro, come mi ha confermato quando ho parlato con lui. Si rende conto che la nostra è una squadra forte».