FOTO – Dumfries esulta post esordio: «Possiamo migliorare! Concentrati»

Esordio con vittoria per l’Olanda di Stefan de Vrij e Denzel Dumfries ai Mondiali. Proprio l’esterno dell’Inter ha esultato per il risultato di 0-2 sul Senegal, sottolineando però come la squadra possa anche fare meglio.

MIGLIORARE – Denzel Dumfries festeggia per la vittoria con la sua Olanda sul Senegal, ma non è soddisfatto al 100%. Attraverso i suoi canali social ufficiali, infatti, l’esterno destro dell’Inter ha commentato così la prestazione di oggi: “Abbiamo fatto il nostro dovere! Vittoria importante, ma possiamo fare meglio! Ora totalmente concentrati a venerdì“.

Job done! Important win, but we can do better! Now full focus on Friday 🦁🙏🏾 @onsoranje #WorldCup pic.twitter.com/rotDQZNWeQ

— Denzel Dumfries (@DenzelJMD2) November 21, 2022