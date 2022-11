Inter, esordio ai Mondiali vincente: un altro domani, più un ex

È vincente l’esordio per i giocatori dell’Inter ai Mondiali. L’Olanda di Stefan de Vrij e Denzel Dumfries si è infatti imposta per 0-2 sul Senegal. Per quanto riguarda i nerazzurri domani tocca a Lautaro Martinez. Ma anche all’ex Christian Eriksen.

