Jeda: «Inter squadra fortissima! Il problema è la pressione. Su Lukaku…»

L’ex giocatore del Cagliari Jeda ha parlato dell’Inter a MagazinePragma. Jeda ha elogiato i nerazzurri e ha individuato quale potrebbe essere il loro problema

FORTISSIMA – Di seguito le parole di Jeda sull’Inter di Simone Inzaghi: «L’Inter è una squadra fortissima, uno dei migliori organici della Serie A se non addirittura il migliore. Secondo me il problema dei nerazzurri è la pressione. Ho notato questo fattore ed inoltre sta mancando anche Lukaku con la sua personalità. Difficile fare due competizioni perchè dobbiamo ricordare anche la Champions League. Non so come Inzaghi riuscirà a gestire le energie, ma al momento il bilancio è positivo ma si può sempre migliorare».