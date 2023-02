Vidal si scusa con i tifosi del Flamengo: «Sono venuto qui per aiutare»

Arturo Vidal, attualmente giocatore del Flamengo, ha manifestato il suo disappunto per gli zero minuti giocati contro il Boa Vista. Ecco cosa è accaduto e come l’ex giocatore dell’Inter si è scusato

SCUSE – Arturo Vidal, con un post sul suo profilo Twitter, si è scusato per quanto accaduto durante Flamengo-Boavista. Il giocatore cileno è rimasto in panchina per tutta la durata del match, e la sua reazione a questa scelta è stata rabbiosa, tanto da lanciare con violenza gli scarpini contro la panchina. Di seguito il post pubblicato dall’ex giocatore dell’Inter: «Prima di tutto, vorrei scusarmi per la mia reazione durante il match di ieri, dovuta al non essere entrato in campo. Devo chiarire che mi è sempre piaciuto partecipare al gioco, dato che l’ho fatto per tutta la mia carriera. So che a volte la mia rabbia mi vince. Però sono venuto al Flamengo per essere felice ed essere parte della sua storia. So che sono qu sono per aiutare i miei compagni e poter continuare a rendere il “Mengao” il club più grande di tutti, continuando a lottare per restare e mai abbassare la guardia, perché è questo quello che sono io. Un guerriero».