Vidal lavora verso il recupero, nel mirino due match di Serie A

Vidal procede il lavoro personalizzato verso il recupero della forma migliore. Nel mirino due match di Serie A per il ritorno in campo, con l’obiettivo di riconquistare la fiducia di Antonio Conte.

VERSO IL RECUPERO – Vidal lavora quotidianamente per cercare di recuperare dopo l’intervento chirurgico subito al ginocchio che gli ha causato non pochi problemi nell’ultimo periodo. Il calciatore, che all’Inter ha di fatto perso la maglia da titolare a favore di Christian Eriksen, è chiamato a riconquistare la fiducia di Antonio Conte, che lo ha voluto fortemente in nerazzurro. Nel mirino del cileno due match di Serie A in particolare per tentare il recupero, considerando anche la sosta per le Nazionali e la possibilità di avere più tempo per gestire al meglio le energie. Il calciatore potrebbe tornare a disposizione del tecnico domenica 11 aprile, in casa contro il Cagliari. Troppo presto per dire se da titolare o meno, considerando la sua posizione attuale in nerazzurro. Altra partita decisiva per il suo ritorno potrebbe essere quella successiva, a Napoli contro gli azzurri di Gennaro Gattuso, dove Antonio Conte potrebbe aver bisogno di fisicità a grinta a centrocampo.