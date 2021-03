Ravezzani attacca Pirlo: «Inter fortunata? Troppo dolore per speculare!»

Fabio Ravezzani, direttore di “TeleLombardia”, tramite il suo profilo ufficiale “Twitter” ha attaccato Andrea Pirlo per le sue dichiarazioni di ieri in conferenza stampa (vedi articolo). Il tecnico bianconero aveva parlato di “fortuna” per l’Inter, nonostante il focolaio di Coronavirus.

DURO ATTACCO – Fabio Ravezzani non usa mezzi termini per attaccare Andrea Pirlo dopo le parole di ieri in conferenza stampa. Decisamente fuori luogo. Come ha ribadito proprio il direttore di “TeleLombardia”: «Definire fortunata l’Inter per il rinvio causato dal Covid è un’operazione di pessimo gusto. Chiunque lo dica, a maggior ragione se è un avversario. Di fronte a questi eventi bisogna solo tacere e accettare le decisioni delle autorità. Troppo dolore, troppi drammi, per specularci».