Vidal e il ricordo di Maradona: “Riposa in pace, leggenda”

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Arturo Vidal si unisce al cordoglio di tutto il mondo dello sport per la scomparsa di Diego Armando Maradona. Il pensiero del centrocampista dell’Inter affidato ai sui canali social

UNA LEGGENDA – Vidal affida a instagram, dove pubblica una foto che lo ritrae insieme a Diego Armando Maradona, il suo cordoglio per la scomparsa avvenuta ieri dell’ex campione argentino: «Riposa in pace Diego. Un pensiero alla sua famiglia in questo momento triste. Leggenda 10».