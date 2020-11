Conte, niente conferenza prima di Sassuolo-Inter. Ma il Real Madrid non c’entra

Condividi questo articolo

Conte LIVE in conferenza stampa

Conte non terrà la consueta conferenza stampa di vigilia prima di Sassuolo-Inter. Si tratta della prima volta che il tecnico nerazzurro non parla il giorno che precede una partita di questa stagione, ma la sconfitta col Real Madrid non c’entra.

NIENTE CONFERENZA STAMPA – Antonio Conte domani non parlerà alla vigilia di Sassuolo-Inter, anticipo della nona giornata di Serie A che si giocherà sabato alle ore 15. Nessun caso, né decisione presa a seguito della sconfitta contro il Real Madrid di ieri sera. Il tecnico si presenterà per le interviste post partita dopo il match del Mapei Stadium, per poi tornare a parlare nel giorno che anticipa un’altra gara lunedì, in occasione della trasferta contro il Borussia Monchengladbach in Champions League. Lì, come previsto dall’UEFA, con Conte ci sarà anche un giocatore.