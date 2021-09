Vezzali: «Stadi, volontà di aumento capienza con gradualità verso 100%»

Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport, ha parlato, ai microfoni di Agorà, su Rai 3, della riapertura totale degli stadi.

STADI – Queste le parole di Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport, ai microfoni di Agorà, su Rai 3, sulla riapertura totale degli stadi. «La situazione epidemiologica in questo momento è migliorata e anche il numero delle vaccinazioni sta andando molto bene. E alla luce di questo ieri sono stata in audizione con il Cts, abbiamo discusso molto e sicuramente c’è la volontà di portare ad un aumento della capienza degli impianti sia all’aperto e che al chiuso nell’ottica di una gradualità che, nell’arco di breve tempo, possa portare ad una capienza del 100%.

REGOLE – Vezzali ha proseguito. «Ovviamente c’è molta prudenza e quello che mi preme sottolineare è che le società di calcio o chi è che organizza i campionati facciano rispettare le regole perché non dobbiamo vedere i tifosi ammassati in curva e senza mascherine. Dobbiamo dar l’esempio perché gli eventi sportivi e gli eventi culturali, secondo me, devono essere posti sullo stesso piano, però dobbiamo far vedere che i tifosi sono in grado di saper rispettare le regole perché voglio ricordare che il nostro comportamento può influire sulla salute di chi ci sta vicino».

Fonte: Agorà – Rai 3