Verona, non c’è tempo da perdere: subito al lavoro in vista dell’Inter!

Il Verona è il prossimo avversario dell’Inter in campionato, nel match in programma sabato 14 gennaio alle ore 2o.45 a San Siro. Dopo la vittoria sulla Cremonese, i gialloblù sono tornati subito in campo in vista della sfida ai nerazzurri. Di seguito il report allenamento

SUBITO AL LAVORO – Il Verona, che ieri ha affrontato e battuto la Cremonese nella partita valevole per la diciassettesima giornata di Serie A, è tornato subito al lavoro in vista della sfida di San Siro contro l’Inter in programma sabato 14 gennaio alle 20.45. I gialloblù che hanno preso parte alla partita con la Cremonese hanno svolto lavoro di scarico mentre per tutti gli altri esercitazioni tecniche e di possesso palla. Domani (mercoledì) è in programma un’altra seduta di allenamento mattutina.