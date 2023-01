Braglia: «All’Inter manca lo spirito agonistico. Con Conte era diverso»

Simone Braglia ha parlato dell’Inter e della situazione che i nerazzurri stanno vivendo in questa stagione. L’ex portiere ha analizzato il momento della squadra di Simone Inzaghi durante il podcast Maracanà, da TMW Radio.

AGONISMO – Simone Braglia ha voluto dire la sua opinione sul momento dell’Inter e sulla stagione in generale della squadra nerazzurra. L’ex portiere ha parlato su TMW Radio dei calciatori in particolare, dicendo: «In questo momento in una squadra che qualitativamente dovrebbe essere la migliore manca continuità. C’è discontinuità perché i cosiddetti campioni non stanno rendendo, sembrano imborghesiti. I calciatori non hanno la stessa carica e spirito agonistico che avevano con un allenatore come Conte».