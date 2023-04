Verona-Inter, Serie A: da oggi la vendita dei biglietti, le informazioni

Si apre oggi la vendita dei biglietti per Verona-Inter, in scena la prossima settimana per il campionato di Serie A (vedi calendario). Il sito ufficiale dei gialloblu pubblica le informazioni utili.

VENDITA – La prossima settimana va in scena Verona-Inter, gara valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A. Come spiega il sito ufficiale dei gialloblu, si apre oggi la vendita dei biglietti per la partita in programma mercoledì 3 maggio, alle ore 21.00, allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Nello specifico, sarà possibile acquistare i biglietti, a partite dalle ore 10.00 del 26 aprile, in tutti i punti vendita Vivaticket e sul sito, l’unico autorizzato, Vivaticket o hellasverona.vivaticket.it.

SETTORE OSPITI – Per i residenti di tutte le regioni, escluso il Veneto, la vendita è limitata al solo settore Ospiti, con l’obbligo di acquisto con tessera del tifoso solo per chi è residente nella Regione Lombardia. Il costo dei biglietti di Verona-Inter per il settore Ospiti dell’Inter è di 40€. Salvo esaurimento, i tagliandi del settore ospiti per Verona-Inter saranno disponibili fino alle ore 19.00 di martedì 2 maggio.

Fonte: hellasverona.it