Lukaku merita più di Dzeko! Inter-Juventus, Inzaghi non temporeggi

Lukaku merita la maglia da titolare a Inter-Juventus a discapito di Dzeko. Big Rom sta meglio soprattutto mentalmente e ha bisogno di giocare. Inzaghi sfrutti il mood

REBUS − L’attesa è finita. Questa sera allo stadio San Siro di Milano andrà in scena il Derby d’Italia fra Inter e Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Chi vince andrà in finale a Roma il 24 maggio. Inzaghi ha ancora qualche dubbio di formazione da risolvere. In particolare, rimane il rebus attaccante: chi affiancare a Lautaro Martinez tra Romelu Lukaku ed Edin Dzeko. Obiettivamente la scelta è una: sfruttare il mood positivo di Big Rom. Dopo mesi di letargo e difficoltà di vario tipo, domenica a Empoli l’Inter ha potuto rivedere all’opera il vero attaccante belga. Ossia quel Lukaku prime targato Antonio Conte, fondamentale e devastante nei due anni col tecnico leccese alla guida e autentico trascinatore dello Scudetto numero 19. Adesso bisogna calcare la mano e puntare dritto sulla grande fiducia dell’attaccante ex Chelsea.

Inter-Juventus, Lukaku o Dzeko? Avanti tutta sul belga

MERITA BIG ROM − Il ballottaggio con Dzeko è vivo e molto aperto, anche se, ad oggi, sembrerebbe proprio il bosniaco ad essere in vantaggio. Ma rimanga pur sempre il condizionale. L’ex Roma, nonostante la carenza sotto porta (non segna dal 18 gennaio in Supercoppa contro il Milan), è quotato come il centravanti titolare di questa squadra. O quantomeno il giocatore che Inzaghi usa nelle gare clou. Porto e Benfica per citare due partite esemplificative. Ma adesso il contesto è prettamente differente. E per contesto si intende l’umore dei due giocatori. Da un lato, c’è un Dzeko piuttosto scarico e con la bussola del gol deviata; dall’altro, invece, si presenta un giocatore completamente ritrovato dopo la ‘grazia’ ricevuta da Gravina e soprattutto per la doppietta decisiva in campionato tre giorni fa. Inoltre, se c’è appunto un giocatore che più degli altri merita questa partita è proprio Big Rom. Tralasciando i fattacci accaduti extra calcio allo Stadium, il rigore al 94′ l’ha realizzato proprio lui. E se non dà un vantaggio all’Inter, poco ci manca.