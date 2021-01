Ventura: Â«Gomez all’Inter dietro le punte! ll Milan puÃ² giocarselaÂ».

Ventura: «Gomez all’Inter dietro le punte! ll Milan può giocarsela».

Gomez sarà un’occasione di mercato in particolare per l’Inter e gli ultimi giorni di mercato. Arriva in prestito? Ne parla Giampaolo Ventura, ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana e allenatore del Torino ai microfoni di “TuttoMercatoWeb.”

GOMEZ E IL MERCATO – Gomez all’Inter gli ultimi giorni di mercato? Ne parla Ventura: «Il mercato visto da fuori? È un momento delicato, con tutto quello che sta succedendo l’aspetto economico incide tanto. È un mercato completamente diverso, dovrà essere fatto in maniera estremamente intelligente. È un’occasione, sicuramente. Reduce da tre anni straordinari ha ancora tanto da dare. Chi lo prende fa un affare. Però mica lo prendi a prescindere giusto per avere il Papu. All’Inter Andrebbe a giocare alle spalle delle punte. Eriksen si è scontrato con le esigenze tattiche della squadra, non so dove potrebbe essere utilizzato il Papu. Stiamo parlando di un giocatore di spessore, comunque abituato a giocare in più situazioni tattiche. Se l’Inter vuole rinforzarsi con la squadra che ha, è evidente che vogliano farlo tutte. Però rimango della mia idea: rinforzarsi a gennaio ha un senso se hai delle idee per colmare delle lacune. Fare mercato tanto per, perché lo impone la piazza, lascia il tempo che trova».

CORSA SCUDETTO – Non solo Gomez, Ventura parla anche della lotta scudetto: «Milan per la lotta scudetto? È la grande sorpresa. È bello vedere la compattezza naturale e non forzata di questo gruppo. Giocatori impregnati di una disponibilità e di una umiltà che li ha portati ad essere dove sono. Dove meritano. Si, il Milan può giocarsela fino alla fine».