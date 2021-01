Kolarov con la Fiorentina torna titolare e conferma il suo ruolo, ecco quale

Condividi questo articolo

Aleksandar Kolarov

Kolarov con la Forentina in Coppa Italia è tornato titolare e ha subito ricominciato a coprire il ruolo tecnico che Conte gli chiede.

RITORNO DA TITOLARE – Kolarov per diverso tempo è rimasto escluso dalle scelte di Conte. Colpa del Covid, dei tamponi positivi e del conseguente necessario recupero fisico. Con la Fiorentina in Coppa Italia è tornato titolare nel suo ruolo di inizio stagione, vale a dire terzo a sinistra in difesa. E ha confermato anche il suo ruolo tecnico nelle idee di Conte.

REGISTA LATERALE – Il serbo non è un giocatore banale nei pensieri del suo allenatore. Nell’impostazione del gioco deve essere un regista aggiunto. Per qualità, leadership e capacità tecniche. Tornato titolare Kolarov ha subito risposto presente. Con la Fiorentina è stato il giocatore con più palloni toccati, 106, e più passaggi riusciti, 69. Di questi 22 sono stati giocati in avanti. La manovra dell’Inter insomma è passata per lo più da sinistra. Come chiede Conte.