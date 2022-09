Ventola profetizza: «Inzaghi, se non inventi qualcosa l’Inter non migliorerà!»

Nicola Ventola si scaglia contro Inzaghi dopo il KO dell’Inter contro l’Udinese. La gestione dei cambi e la sintonia con la squadra i capi d’imputazione. Poi manda una profezia alla Bobo Tv

STATICO − Ventola ragiona sul KO nerazzurro a Udine: «Il cambio per ammonizione è una cosa che Inzaghi fa sempre ma in questo caso mandi in confusione la squadra che già non hai in mano. L’Udinese ha qualità ma l’Inter è stata sovrastata fisicamente, è sempre lineare. Un altro cambio sbagliato è Dzeko che magari nella difficoltà poteva tenere palla e farti rifiatare. E poi cambi sempre attaccante per attaccante, non cambi mai modulo. Inzaghi deve fare di più, non deve essere così statico. Lui deve fare di più. Se l’allenatore non si inventa qualcosa l’Inter non migliorerà».