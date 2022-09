Cassano: «Cambio Bastoni una vergogna, lo disintegri! Inzaghi ha paura»

Antonio Cassano, alla Bobo Tv, ha parlato con durezza nei confronti di Inzaghi per il cambio al 30′ di Bastoni. Mossa quasi ‘umiliante’ contro lo stesso difensore dell’Inter

VERGOGNA − Cassano ci va già pesante contro Inzaghi: «La cosa che mi ha mandato in confusione è proprio il cambio al 30′ per ammonizione. È una roba vergognosa. Io non stravedo per Alessandro Bastoni ma poverino al momento è in difficoltà fisica e mentale. Se tu lo fai uscire al 30′ lo disintegri, lo metti sulla piazza per essere criticato. Non si fa così, io spaccherei tutto. Non si può accettare. L’Inter è in grandissima confusione, hai la fortuna di andare in vantaggio ma fai sempre fatica. Inzaghi ha paura, non vuole rischiare qualcosa di diverso, non si sta assumendo le responsabilità della squadra».