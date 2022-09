Prima Pagina IN Edicola: Inter e Inzaghi, resa dei conti. Lukaku in aiuto

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Pronto soccorso, panchine a rischio. La Juventus si aggrappa a Vlahovic, l’Inter al ritorno di Lukaku: dalla crisi si esce con i bomber.

TUTTOSPORT

Inter e Inzaghi, resa dei conti. Vertice con Marotta e Ausilio, che poi parleranno con i giocatori più influenti per capire se la squadra è ancora col tecnico.