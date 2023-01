Ventola: «Inzaghi limitato, dovessi guardare ad un’Inter futura non lo terrei»

Nicola Ventola non approva una permanenza di Inzaghi anche la prossima stagione all’Inter. L’ex nerazzurro auspica una nuova guida tecnica

ALTRO ALLENATORE − In collegamento alla Bobo TV, Nicola Ventola ha ribadito la sua posizione su Inzaghi: «Non sono sicuro che l’Inter arrivi seconda, l’allenatore è bravo, però se dovessi guardare ad un’Inter futura non lo terrei. Un motivo? Lo vedo limitato in alcune decisioni, come nei cambi scontati. Se vedo un’Inter da costruire vincente la vedo con un altro tecnico con altre idee tattiche. Nel calcio che si evolve a Simone Inzaghi gli manca qualcosa».