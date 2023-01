Martorelli: «Skriniar via? L’Inter non è una squadretta, ha degli obiettivi!»

Martorelli è piuttosto netto sulla vicenda Skriniar, che oggi può lasciare definitivamente l’Inter per andare al PSG (oppure farlo fra cinque mesi a parametro zero). L’operatore di mercato, su Sportitalia, è convinto di come si debba gestire il difensore.

DA TENERE – Giocondo Martorelli prova a ipotizzare come andrà a finire oggi con Milan Skriniar: «Secondo me non è orgoglio. Gli obiettivi dell’Inter sono ancora importanti, a parte il raggiungimento della Champions League che è fondamentale c’è la Coppa Italia con una partita importante. Bisogna capire gli obiettivi che l’Inter deve perseguire. Quindici milioni ora possono essere pochissimi, ma la situazione è particolare. È l’Inter, non è una squadretta: ha degli obiettivi! In questa situazione ci si è trovata, deve continuare così. L’Inter deve ragionare da grande squadra, competitiva: Skriniar rappresenta un gran giocatore, se non trova un sostituto non può darlo via a dieci-quindici milioni. Gli obiettivi sono fare bene in Champions League e raggiungere la qualificazione il prossimo anno, poi fare bene in Coppa Italia».