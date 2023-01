Ventola: «Inter, atteggiamento sbagliato col Monza. Problema di filtro»

Nicola Ventola ha commentato il match tra Monza e Inter andato in scena sabato sera. L’ex attaccante nerazzurro evidenzia una falla presente nella squadra nerazzurra.

PROBLEMI DI FILTRO – Nicola Ventola, a Radio Sportiva, commenta la prestazione dell’Inter al Brianteo e analizza il problema principale della squadra di Inzaghi: «Non si può concedere un secondo tempo così. Non si riusciva a ripartire, ma questo non era un problema degli infortuni e dei cambi obbligati, il problema era delle punte. Lukaku non teneva su una palla ed eri costretto a indietreggiare. Il problema è che non c’è filtro tra difesa e centrocampo. Lo fa solo Barella, ma in ogni caso sono troppi i gol presi per una squadra che ambisce a vincere lo Scudetto. Il problema con il Monza è stato, in definitiva, l’atteggiamento nel secondo tempo, che non mi è piaciuto».