Biasin: «Skriniar-Inter, incontro definitivo a giorni. Schuurs, conferme ma…»

Fabrizio Biasin ha parlato della situazione relativa al possibile rinnovo di Milan Skriniar con l’Inter e a Perr Schuurs per la difesa nerazzurra.

DUE COSE – Queste le parole di Fabrizio Biasin su Twitter su Milan Skriniar e Perr Schuurs. “Inter, due cose:

– L’appuntamento definitivo per Skriniar resta programmato a giorni*.

– Conferme per Schuurs, ma non è considerato come alternativa tattica allo stesso Skriniar.

* Su “a giorni” mantenere un range da “domani” fino a “l’apocalisse”“.

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin