Vecino: «Chi sbaglia meno va in Champions League! Vincere a Napoli…»

Vecino ha deciso Napoli-Lazio, partita che ha aperto la venticinquesima giornata di Serie A e che ha visto la capolista cadere in casa per la prima volta in stagione in campionato (vedi report). L’ex centrocampista dell’Inter, intervenuto su DAZN al termine del match, parla della corsa Champions League

CONSAPEVOLEZZA – Matias Vecino ha segnato un gol bellissimo e pesantissimo sul campo del Napoli regalando alla Lazio tre punti preziosi in ottica Champions League. L’ex centrocampista dell’Inter ha parlato così al termine della sfida: «Per noi ogni punto è vitale, poi vincere qui deve darci ancora più consapevolezza sapendo che ce la possiamo giocare con tutti. Chi sbaglierà meno andrà in Champions League, speriamo di esserci pure noi».