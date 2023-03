Napoli-Lazio, Sarri fa il colpo grosso: 0-1! Gol di Vecino e secondo posto

Il Napoli capolista di Spalletti ha aperto la venticinquesima giornata di Serie A allo stadio Maradona affrontando la Lazio di Sarri. Gli azzurri faticano contro i biancocelesti e alla fine ottengono la seconda sconfitta in campionato: il match termina 0-1, decisiva la rete di Vecino

COLPO GROSSO – Il Napoli di Luciano Spalletti ha ospitato la Lazio di Maurizio Sarri allo stadio “Diego Armando Maradona”. Partita complicata per la capolista della Serie A che nel primo tempo trova una Lazio molto organizzata e difensivamente efficiente tanto da terminare la prima frazione di gioco sullo 0-0. Nel secondo tempo i biancocelesti continuano ad arginare bene il Napoli e al 67′ Vecino sblocca il risultato con una gran botta da fuori: 0-1 per la Lazio. Al 79′ il Napoli va vicinissimo al pareggio prima con Elmas e poi con Osimhen che colpisce la traversa. Sulla ribattuta ci riprova Kim ma Provedel compie un vero e proprio miracolo. Il Napoli continua ad attaccare ma la Lazio fa muro e dopo cinque minuti di recupero la sfida si chiude sullo 0-1 per la squadra di Sarri che infligge alla capolista del campionato la seconda sconfitta dopo quella con l’Inter, la prima al Maradona. I capitolini sono momentaneamente secondi in classifica, in attesa di Inter e Milan.