Vanni: «Lukaku come se non fosse mai tornato! Skriniar a un bivio»

Franco Vanni a Microfono Aperto su Radio Sportiva commenta le situazioni di due giocatori dell’Inter. Il focus è sulla condizione fisica di Lukaku e sulla situazione contrattuale di Skriniar.

LUKAKU IRRICONOSCIBILE – Ecco il commento di Franco Vanni sulla situazione di Romelu Lukaku: «È come se non fosse mai tornato. È irriconoscibile. Non è riuscito in nessuno stop e molestava i compagni per farsi dare il pallone. Del giocatore visto con Antonio Conte rimane solo il nome sulla maglia. Ieri è stato scongiurato il fatto che la sua esclusione fosse dovuta a una condizione fisica, si è trattato solo di una scelta tecnica. Ma il timore è che Lukaku in questo momento sia questa roba qui. Deve sbloccarsi e ritrovare la bussola, non c’è più la scusa dello star male. Bisogna recuperare l’atleta e poi il giocatore».

SKRINIAR A UN BIVIO – Parole anche nei confronti di Milan Skriniar da parte di Vanni, che commenta le possibili scelte dello slovacco: «È una domanda alla quale non si può rispondere. Da una parte può diventare capitano dell’Inter, dall’altra ha la possibilità di giocare con campioni del calibro di Achraf Hakimi e Kylian Mbappé. Bisogna abituarsi al fatto che la Serie A è un campionato di passaggio, come quindici anni fa lo era la Liga. La Serie A non è nelle condizioni di tenersi i giocatori nel loro miglior periodo. Dobbiamo abituarci al fatto che un giocatore che fa bene può andare dove viene pagato maggiormente e dove il tasso tecnico dei compagni è migliore».