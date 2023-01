VIDEO – Sampdoria-Napoli 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Napoli, posticipo pomeridiano della diciassettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



NUOVO ALLUNGO – Sampdoria-Napoli 0-2 nel posticipo pomeridiano della diciassettesima giornata di Serie A. Il Napoli torna subito a vincere e ha già ripreso a Inter e Milan due dei tre punti lasciati mercoledì scorso al Meazza. Contro la Sampdoria arriva subito un rigore, dato dal VAR in maniera molto discutibile per un contatto fra Nicola Murru e André Frank Zambo Anguissa. Al monitor, fra mille proteste, l’arbitro Rosario Abisso indica il dischetto ma Emil Audero para il tiro di Matteo Politano con l’aiuto del palo. Vantaggio del Napoli comunque solo rinviato, ci pensa al 19′ Victor Osimhen su un’incursione da parte di Mario Rui. Per la Sampdoria continuano i problemi, perché poco prima dell’intervallo resta in dieci per un brutto fallo di Tomas Rincon su Osimhen peraltro lanciato a rete. Nella ripresa subisce un altro rigore, complice un tocco di mano di Ronaldo Vieira sempre col solito Abisso di mezzo. Stavolta è Eljif Elmas a trasformare, per lo 0-2 definitivo che arriva all’82’.

Video con gli highlights di Sampdoria-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Sampdoria.