VIDEO – Spezia-Lecce 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Spezia-Lecce, match della diciassettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



LEGNI MULTIPLI – Spezia-Lecce 0-0 nella diciassettesima giornata di Serie A. Non succede tantissimo, ma di occasioni comunque ce ne sono almeno nel primo tempo. Bartlomiej Dragowski torna in porta per lo Spezia oltre due mesi dopo un infortunio che sembrava molto grave ed è subito impegnato, al 4′ da un bel tiro di Gabriel Strefezza. Il Lecce al 12′ colpisce una clamorosa doppia traversa: di testa da angolo Alexis Blin, con un tiro sulla ribattuta Joan Gonzalez mentre sul terzo tentativo Federico Di Francesco manda alto. A inizio ripresa si invola M’Bala Nzola, ma qui è bravo Wladimiro Falcone a fermarlo. All’82’ cross dalla destra, Lameck Banda prende il tempo a Emil Holm ma il suo colpo di testa finisce a lato. È l’ultima occasione di una partita giocata su un campo pesante, dal secondo tempo molto brutto. Tuttavia il punto può soddisfare sia lo Spezia sia il Lecce: passo avanti nella corsa alla salvezza.

Video con gli highlights di Spezia-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.