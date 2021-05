Vanni: «Juventus-Inter, il vero danno non l’hanno subito i nerazzurri»

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Franco Vanni , giornalista di “Repubblica”, sull’arbitraggio da parte del direttore di gara Calvarese in Juventus-Inter di ieri. “Non mi stupirei se decidessero di non designare a lungo Calvarese per partite dell’ Inter , come successo con Orsato dopo il 2018. Ennesima riparazione che non riparerebbe nulla: ora come allora, il vero danno lo ha subito il Napoli non l’Inter“.

