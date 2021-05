Lukaku si consola: col gol alla Juventus arriva un altro record

MACCHINA DA GOL – Il gol di Romelu Lukaku in Juventus-Inter ha valenza maggiore per almanacchi e statistiche ( vedi articolo ), che per il risultato finale. Con quel rigore, infatti, il belga sale a 23 reti in campionato , pareggiando il bottino dello scorso anno ma impiegando una gara in meno. E proprio questa marcatura rende il 9 nerazzurro solo il quarto giocatore – nella storia dell’Inter – a segnare almeno 23 reti in campionato in due stagioni consecutive. Prima di lui ci riuscirono due icone intoccabili del passato interista, Giuseppe Meazza e Istvan Nyers . Poi c’è anche Mauro Icardi , con 24 gol nella Serie A 2016/17 e 29 l’anno successivo.

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: