DECISIONI ARBITRALI – “Ciccio” Graziani commenta poi la prova dell’arbitro Gianpaolo Calvarese , bocciandola nettamente: «Il primo rigore c’è, non ti puoi fidanzare dentro l’area. C’è però da dire che di queste mischie se ne vedono tante. Matteo Darmian si disinteressa della palla. Il secondo fallo di Rodrigo Bentancur non era da giallo. Il secondo gol dell’Inter? È validissimo, Giorgio Chiellini si disinteressa della marcatura. Il rigore su Juan Cuadrado? La decisione di Calvarese è sbagliata, e non capisco perché il VAR non sia intervenuto. Questo non è calcio di rigore».

